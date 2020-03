Vedeta lui Razvan Lucescu traieste ca un seic: arabii ii aduc ceai la teren si i-au facut cadou un pui de leu

Bafetimbi Gomis, atacantul francez al lui Al Hilal Riad, clubul antrenat de Razvan Lucescu incepand cu iunie 2019, este un rasfatat al sauditilor.

In fotografiile postate de Gomis si de club pe internet, se vede cum un angajat al clubului ii toarna ceai pe marginea terenului, ia micul dejun imbracat in costumatia specifica seicilor arabi, i-a fost adus un pui de leu pentru a-l hrani cu biberonul, dupa ce a devenit celebra modalitatea sa de a sarbatori golurile, a primit cadou o masina, ceasuri scumpe si alte accesorii placate cu aur si primeste un salariu anual de 10 milioane de euro, fara sa i se perceapa taxe.

Cu el in echipa, Al Hilal a cucerit al treilea titlu continental si primul dupa o pauza de 19 ani, si a terminat pe locul 4 la Campionatul Mondial al Cluburilor. De asemenea, este lider in Saudi Pro League, la 5 puncte distanta de Al Nasr, si se lupta cu uzbecii de la FC Pakhtakor Tashkent pentru castigarea Grupei B in aceasta editie a AFC Champions League. Desi la club mai evolueaza italianul Sebastiano Giovinco, brazilianul Carlos Eduardo, sirianul Omar Kharbin, columbianul Gustavo Cuellar, peruanul Andre Carrillo si sud-coreeanul Jang Hyun-soo, dar si sauditii Mohammad Al-Shalhoub, Salman Al Faraj sau Yasser Al Shahrani, Gomis este preferatul fanilor, care se fotografiaza des alaturi de el, facand celebru semn de dupa marcarea golurilor.

Bafetimbi Gomis (34 ani) a mai jucat la Saint-Etienne (2004-2005, 2005-2009), Troyes (2005), Olympique Lyon (2009-2014), Swansea City (2014-2016), Olympique Marseille (2016-2017) si Galatasaray (2017-2018). Pentru nationala Frantei are 12 selectii si 3 goluri, iar in palmaresul sau se gasesc o Cupa si o Supercupa a Frantei, titlul in Turcia, trofeul de golgheter in Super Lig si Cupa Campionilor Asiei, al carui golgheter si MVP a fost anul trecut.