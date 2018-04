Antrenorul lui Besiktas, EXTERNAT dupa rana suferita la derby-ul cu Fener! Erdogan se implica in scandal! Anuntul turcilor

Senol Gunes a fost lovit la cap in timpul incidentelor de la Fenerbahce - Besiktas.

Antrenorul echipei Besiktas Istanbul, Senol Gunes, a parasit vineri spitalul in care a fost internat dupa ce a fost ranit la cap de un obiect aruncat din tribune, joi seara, in cursul derby-ului cu rivala Fenerbahce, din mansa secunda a semifinalelor Cupei Turciei la fotbal, informeaza AFP.

Gunes, in varsta de 65 ani, s-a prabusit langa banca de rezerve a echipei sale, in minutul 57, dupa ce a fost lovit, se pare, de o bricheta aruncata din zona in care se aflau fanii lui Fenerbahce. Medicii echipei sale i-au aplicat cinci puncte de sutura la cap, inainte de a-l transporta la spital.

Arbitrul intalnirii a pus imediat capat partidei in urma acestui incident, care a indignat intreaga Turcie. Senol Gunes este un antrenor foarte respectat in tara sa, dupa ce a reusit sa se claseze cu nationala "Semilunei" pe locul al treilea la Cupa Mondiala din 2002, aceasta fiind cea mai importanta performanta din istoria fotbalului turc.

Antrenorul a ramas sub observatie medicala la spital, in cursul noptii de joi spre vineri, inainte de a fi externat, precizeaza agentia de presa Dogan, adaugand ca starea tehnicianului este "buna".

Imaginile impresionante cu antrenorul lui Besiktas la pamant, cu capul intre maini, au produs indignare in intreaga tara. "Noaptea in care fotbalul a murit", a titrat Hurriyet, ziarul cel mai vandut din Turcia. "Fotbalul nostru este la urgenta", a scris la randul sau cotidianul sportiv Fanatik, alaturi de o fotografie cu Gunes pe targa, cu fata marcata de durere.

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cunoscut drept sustinator al lui Fenerbahce, l-a sunat personal joi seara pe antrenorul lui Besiktas, pentru a se informa in legatura cu starea sanatatii acestuia.

Clubul Galatasaray, a treia forta fotbalistica din Istanbul, a facut apel vineri la "fair-play" si "respectarea adversarului".

Presa turca anunta ca aproximativ 30 de persoane au fost retinute dupa meci, majoritatea fiind eliberate ulterior, insa suporterul suspectat ca a aruncat cu o bricheta in antrenorul lui Besiktas a ramas in arest.