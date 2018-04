INCIDENTE SOCANTE in Turcia! Bataie GENERALA la vestiare, Fenerbahce - Besiktas a fost ABANDONAT! VIDEO: ce s-a intamplat. I-au SPART CAPUL antrenorului si a fost cusut pe viu

22:50 Gunes nu-si poate mentine echilibrul si e ajutat de medici sa urce pe un pat mobil.



22:47 Imaginile televiziunii din Turica care arata momentul in care Gunes a fost lovit sunt mult prea dure pentru a fi difuzate, sustin jurnalistii din Istanbul!



22:44 Noi imagini de la Istanbul dupa incidentele socante de astazi!



22:43 Sefii lui Besiktas au ajuns la spitalul unde se afla internat Gunes. Se asteapta primele informatii despre starea lui de sanatate!



22:34 Senol Gunes a fost dus de urgenta la spital!



22:00 Fenerbahce - Besiktas s-a terminat dupa mai putin de o ora. Mai multe obiecte au fost aruncate in teren de fanii lui Fener. Senol Gunes, antrenorul lui Besiktas, a fost lovit rau! A fost cusut pe viu! Dupa un scandal monstru, jucatorii celor doua echipe au plecat la vestiare. Au fost batai serioase pe tunelul de acces! Dupa 3 incercari de a relua partida, arbitrul a hotarat oprirea lui definitiva. Antrenorul Gunes a ajuns la spital!!!

