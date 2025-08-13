După un sezon foarte bun făcut de fundașul lateral, ofertele au început să curgă, însă Rayo Vallecano este dispusă să renunțe la jucător doar dacă acestuia îi va fi plătită clauza de reziliere de 25 de milioane de euro..

Andrei Rațiu ratează startul noului sezon din La Liga

Recent, Rayo Vallecano a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din partea unui club din Premier League. Presa internațională a scris că ar fi vorba despre Aston Villa.

În plus, Rayo a cumpărat și cealaltă jumătate din drepturile federative ale jucătorului. Până acum acestea îi aparțineau lui Villarreal, iar clubul din Vallecas ar fi trebuit să împartă cu Submarinul Galben suma obținută în urma unui transfer. Rayo le-a plătit 5 milioane de euro celor de la Villarreal și s-a asigurat că nu va fi nevoită să împartă câștigul în cazul unui transfer spectaculos al internaționalului român.

Acest lucru, dar și ratarea șansei de a ajunge în Premier League, pe un salariu mai atrăgător, l-au înfuriat pe Andrei Rațiu, care s-a revoltat împotriva conducerii clubului. Așa cum a scris Marca, agentul său ar fi recurs chiar și la amenințări adresate președintelui lui Rayo Vallecano, Martin Presa.

Așadar, viitorul lui Andrei Rațiu este incert și se pare că situația sa a devenit mai complicată și la Rayo Vallecano. Spaniolii de la ElGolDigital scriu că Rațiu va rata prima etapă din La Liga, când Rayo se va duela cu Girona.

Rayo Vallecano l-ar dori pe Lucas Vazquez în locul românului

De altfel, spaniolii susțin că plecarea sa de la clubul din Vallecas este iminentă, iar Rayo i-ar fi găsit un înlocuitor, Lucas Vazquez, fostul fotbalist și căpitan al lui Real Madrid, care a părăsit clubul de pe Santiago Bernabeu în această vară.

”Deocamdată, Rațiu rămâne legat de Rayo Vallecano. Totuși, nemulțumirea jucătorului este totală. Atât de mult încât se pare că nu va juca în prima etapă din LaLiga, iar Inigo Perez îl va titulariza pe Balliu. Plecarea jucătorului român este mai aproape ca niciodată, iar echipa din Vallecas va trebui să aducă un nou jucător pentru a acoperi postul de fundaș lateral.

Dacă plecarea lui Rațiu se va concretiza, așa cum pare că se va întâmpla, cea mai bună opțiune pe care piața o oferă pentru Rayo Vallecano este Lucas Vazquez. Fostul jucător al lui Real Madrid este liber de contract de când înțelegerea sa cu gruparea blanco a expirat și, în ultimele săptămâni, s-a spus că negociază cu mai multe cluburi din La Liga”, au scris ibericii.

