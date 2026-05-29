Surpriză uriașă! Se mută gala decernării Balonului de Aur! Unde va avea loc

Balonul de Aur, cel mai renumit premiu din lumea fotbalului, creat de revista France Football în 1956, îşi va celebra cea de-a 70-a aniversare prin organizarea, pentru prima dată, a ceremoniei din acest an la Londra, în data de 26 octombrie.

Acordat anual de France Football (deţinut de L'Équipe Group), premiul este co-organizat împreună cu UEFA din 2024, iar alegerea simbolică a locului de desfăşurare aduce un omagiu fotbalistului englez Stanley Matthews, primul câştigător al premiului în urmă cu 70 de ani.

Prin organizarea celei de-a 70-a ediţii în capitala Angliei şi a Regatului Unit, Balonul de Aur îşi continuă expansiunea şi îşi consolidează şi mai mult statutul de marcă de prestigiu mondial, notează UEFA pe site-ul oficial.

Pe măsură ce sezonul european de fotbal se apropie de final şi cu Cupa Mondială FIFA 2026 la orizont, întrebarea care se află pe buzele tuturor rămâne: cine va veni după câştigătorii din 2025, Aitana Bonmatí şi Ousmane Dembélé?

