Haaland Mania! Starul norvegian a depășit golgheterii din sezonul trecut din Premier League, încă din etapa 21

Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus categoric în meciul jucat pe Etihad Stadium, iar Erling Haaland a reușit să stabilească noi recorduri în primul sezon în care evoluează în campionatul englez.

Primele trei goluri ale partidei au fost marcate de Erling Haaland, fiind al patrulea hattrick reușit de fotbalist de când a început competiția internă.

În plus, Erling Haaland a ajuns la 24 de goluri în Premier League, cu unul deja mai mult decât golgheterii din sezonul trecut, Mo Salah și Son Heung-min.

ERLING HAALAND HATRICK HE IS TOO GOODpic.twitter.com/slvM6xwRg7