Adrian Mutu este gata să preia FCSB. Condiția pe care i-o pune lui Gigi Becali

Adrian Mutu este gata să preia FCSB. Condiția pe care i-o pune lui Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
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Liber de contract de un an și jumătate, Adrian Mutu a transmis că ar accepta banca roș-albaștrilor doar dacă Gigi Becali renunță la imixtiuni.

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Adrian MutuFCSBGigi Becali
Din articol

Fostul tehnician al celor de la Petrolul Ploiești este deschis la o colaborare cu fosta campioană a României. „Briliantul” solicită însă mână liberă la echipă, o cerință care implică retragerea finanțatorului din deciziile tehnice. Potrivit istoricului clubului, o astfel de schimbare de politică este puțin probabilă. Cu toate acestea, antrenorul consideră gruparea bucureșteană drept un mediu propice pentru marea performanță.

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Mutu pune condiții

Adrian Mutu a explicat că intervențiile patronului i-ar afecta în mod direct reputația și munca depusă pe banca tehnică, motiv pentru care nu poate prelua echipa în actualul context.

„Eu cred că pentru orice antrenor să pregătească FCSB este o carte de vizită importantă și ai toate condițiile necesare pentru performanță. Eu nu aș putea lucra în astfel de condiții și ar putea dăuna automat muncii mele. Nu neapărat clubului, pentru faptul că clubul spune după două săptămâni, ai plecat, dar ar dăuna muncii mele, în cea mai mare parte, și atunci nu are rost. Asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea sau pe viitor dacă Gigi Becali schimbă politica, dacă aș fi în cărți. Acolo ai tot, cum ai și la Craiova, la Rapid, cum începi puțin să ai și la Dinamo, chiar dacă nu la nivelul ăsta”, a spus Adi Mutu la DigiSport.

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