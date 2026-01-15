Acuzații grave ale lui Michel Platini pentru Gianni Infantino: „A devenit autocrat”

"A fost un bun număr doi, dar nu un bun număr unu. A făcut o treabă foarte bună la UEFA, însă are o problemă: îi plac cei bogaţi şi cei puternici, cei care au bani. E în firea lui. Aşa era ca număr doi, dar pe vremea aceea nu era şeful. Din păcate, Infantino a devenit autocrat de la pandemie încoace", a spus fostul mare fotbalist francez despre oficialul italo-elveţian, care i-a fost secretar general între 2009 şi 2015, când se afla în fruntea forului fotbalistic european (2007-2015).

"Există mai puţină democraţie decât pe vremea lui Blatter (preşedinte FIFA din 1998 până în 2015 - n. r.). Puteţi spune ce vreţi despre Blatter, dar principala lui problemă era că voia să rămână la FIFA pe viaţă. Era un om bun pentru fotbal", a continuat triplu câştigător al Balonului de Aur.

De mai mulţi ani, Platini se află în conflict deschis cu Gianni Infantino şi anturajul său, pe care îi suspectează că l-au eliminat din cursa pentru preşedinţia FIFA în 2015, alertând parchetul elveţian cu privire la o plată suspectă de 2 milioane de franci elveţieni (1,8 milioane de euro). Această plată a fost efectuată de FIFA la ordinul preşedintelui de atunci, Sepp Blatter, către Michel Platini în 2011, fără nicio justificare scrisă.

Acuzaţi de fraudă, printre altele, Blatter şi Platini au fost achitaţi definitiv în 2025 de instanţele elveţiene. Platini fusese, de asemenea, suspendat pentru opt ani de la orice activitate legată de fotbal de către Comitetul de Etică al FIFA, o sancţiune redusă la şase ani în apel şi apoi la patru ani de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). La sfârşitul lunii noiembrie, Platini a intentat un proces de defăimare împotriva a trei foşti oficiali FIFA.

"Eram destinat să devin preşedintele FIFA. Toate acestea s-au întâmplat pentru că nu au vrut asta. Această suspendare a fost o nedreptate gravă şi, în cele din urmă, a fost una politică. Un grup de oameni a decis să mă omoare", a spus el.

"Aceşti ultimi zece ani au fost foarte complicaţi din cauza suferinţei familiei mele: ei văd ce se spune în ziare, ce spun oamenii despre mine, dezbaterea internaţională. Dar nu mi-am făcut niciodată griji cu privire la verdictul final pentru că ştiam că sunt nevinovat, ştiam că, în cele din urmă, nu va fi nimic. M-am simţit întotdeauna împăcat cu mine însumi", a explicat Platini, în vârstă de 70 de ani.

Agerpres

