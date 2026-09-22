Înlocuitor pentru Laurențiu Reghecampf! Negocieri cu un fost antrenor din La Liga, trecut pe la Real Madrid

Înlocuitor pentru Laurențiu Reghecampf! Negocieri cu un fost antrenor din La Liga, trecut pe la Real Madrid Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine la FCSB după demiterea lui Marius Baciu, în urma înfrângerii cu Universitatea Craiova, scor 0-5.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfPablo FrancoReal MadridEsperance TunisFCSB
Din articol

Tunisienii de la Esperance Tunis s-au mișcat rapid și au început să-i caute înlocuitor românului. Presa din Franța anunță că formația negociază cu mai mulți antrenori, iar unul dintre numele aflate pe lista clubului este Pablo Franco.

Pablo Franco îi va lua locul lui „Reghe”

Potrivit Mosaique FM, formația din Tunis a deschis negocierile cu tehnicianul spaniol, care a cucerit titlul în Maroc în sezonul trecut, alături de Maghreb de Fes. 

Antrenorul are 45 de ani și a pregătit mai multe formații din Europa, Africa și Asia. În Spania, a fost antrenor la Getafe, unde a condus atât echipa secundă, cât și prima formație. În La Liga a avut 14 meciuri pe banca, cu trei victorii, două remize și nouă înfrângeri.

Spaniolul a mai lucrat la Saburtalo, Qadsia, Simba SC, AmaZulu și Al-Faisaly. În 2018, Franco a făcut parte din stafful lui Real Madrid, unde a ocupat rolul de analist. VEZI FOTO MAI JOS

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar
ARTICOLE PE SUBIECT
Comportamentul lui „Reghe“, de neînțeles: „Cum se poate așa ceva?“. Ce îi reproșează tunisienii
Comportamentul lui „Reghe“, de neînțeles: „Cum se poate așa ceva?“. Ce îi reproșează tunisienii
"Nu suntem favoriți cu niciuna!" Bogdan Stelea a prefațat duelurile României din Liga Națiunilor și a lăudat un portar
"Nu suntem favoriți cu niciuna!" Bogdan Stelea a prefațat duelurile României din Liga Națiunilor și a lăudat un portar
FCSB și Dinamo, egalitate și nu prea la convocările de la echipele naționale!
FCSB și Dinamo, egalitate și nu prea la convocările de la echipele naționale!
ULTIMELE STIRI
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
„Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște”
„Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Primul jucător de la FCSB care a reacționat după numirea lui Laurențiu Reghecampf: ”O onoare!”

Primul jucător de la FCSB care a reacționat după numirea lui Laurențiu Reghecampf: ”O onoare!”

Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga

Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga



Recomandarile redactiei
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
Mirel Rădoi, varianta lui Gigi Becali la FCSB?! Goian surprinde după numirea lui Reghecampf: „Nu știm dacă vorbele patronului sunt adevărate”
Mirel Rădoi, varianta lui Gigi Becali la FCSB?! Goian surprinde după numirea lui Reghecampf: „Nu știm dacă vorbele patronului sunt adevărate”
Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”
Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Dezastru pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa sa conducea cu 1-0 în minutul 90, dar ce a urmat e incredibil
Dezastru pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa sa conducea cu 1-0 în minutul 90, dar ce a urmat e incredibil
Reghecampf e invincibil! Victorie și în ziua de Crăciun pentru dublul campion al României
Reghecampf e invincibil! Victorie și în ziua de Crăciun pentru dublul campion al României
CITESTE SI
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar

stirileprotv Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un val polar a lovit România. La munte s-au înregistrat minus 5 grade și a căzut prima ninsoare

stirileprotv Un val polar a lovit România. La munte s-au înregistrat minus 5 grade și a căzut prima ninsoare

Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la benzină. Creștere de 6,6% într-o singură lună

stirileprotv Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la benzină. Creștere de 6,6% într-o singură lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!