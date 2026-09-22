Înlocuitor pentru Laurențiu Reghecampf! Negocieri cu un fost antrenor din La Liga, trecut pe la Real Madrid

Tunisienii de la Esperance Tunis s-au mișcat rapid și au început să-i caute înlocuitor românului. Presa din Franța anunță că formația negociază cu mai mulți antrenori, iar unul dintre numele aflate pe lista clubului este Pablo Franco.

Pablo Franco îi va lua locul lui „Reghe”

Potrivit Mosaique FM, formația din Tunis a deschis negocierile cu tehnicianul spaniol, care a cucerit titlul în Maroc în sezonul trecut, alături de Maghreb de Fes.

Antrenorul are 45 de ani și a pregătit mai multe formații din Europa, Africa și Asia. În Spania, a fost antrenor la Getafe, unde a condus atât echipa secundă, cât și prima formație. În La Liga a avut 14 meciuri pe banca, cu trei victorii, două remize și nouă înfrângeri.