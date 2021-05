AC Milan vrea un atacant din Premier League! Cine este fotbalistul in schimbul caruia Chelsea vrea 45 de milioane de euro

Tammy Abraham este pe punctul de a pleca de la echipa condusa de Thomas Tuchel.

AC Milan a pus ochii pe atacantul lui Chelsea, Tammy Abraham. Tanarul englez poate pleca din vara in Serie A, daca rossonerii sunt dispusi sa plateasca suma de 45 de milioane de euro ceruta de londonezi, potrivit publicatiei engleze The Evening Standard.

Atacantul in varsta de 23 de ani nu mai prinde "primul 11" la Chelsea, dupa venirea lui Thomas Tuchel, care il prefera pe germanul Timo Werner in locul sau.

Milan s-a inteles cu Zlatan Ibrahimovic pentru un nou contract, doar ca atacantul in varsta de 39 de ani nu este o optiune de viitor. Conducerea lui Milan doreste sa intinereasca lotul, iar primul pe lista lor este Tammy Abraham.

Chelsea si Milan au colaborat pentru multe transferuri de-a lungul anilor, iar cel mai recent echipa de pe San Siro l-a adus sub forma de imprumut de la londonezi pe fundasul central Fikayo Tomori, care poate ramane permanent la echipa condusa de Stefano Pioli din vara.

Tammy Abraham are 12 goluri marcate in 32 de meciuri in toate competitiile in acest sezon pentru Cheslea.