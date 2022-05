AC Milan, record de puncte după un deceniu, dar lupta cu Inter pentru titlu continuă!

AC Milan, cu românul Ciprian Tătărușanu, ca de obicei, rezervă, s-a impus cu 3-1 în deplasarea de duminică de la Verona și rămâne lider în Serie A și după etapa a 36-a.

Sandro Tonali, cu o ”dublă” (45+3 și 49), și Alessandro Florenzi (86) au fost marcatorii ”Diavolului”, în timp ce pentru gazde a deschis scorul Davide Faraoni (38).

AC Milan are acum 80 de puncte, fiind urmată în clasament de Inter Milano (78 de puncte) și Napoli (73 de puncte).

Este pentru prima dată în ultimul deceniu când ”I Rossoneri” ajung la 80 de puncte într-un campionat, ultima dată atingând această performanță în sezonul 2011-2012, dar abia la finalul competiției, după toate cele 38 de etape din Serie A.

80 - AC Milan have earned 80 points in a single Serie A season for their first time since 2011/2012 campaign (also 80, but after 38 games). Climbing.#VeronaMilan pic.twitter.com/lvciyL34du