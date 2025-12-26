Mai în glumă, mai în serios, ”Eroul de la Liberec” spune că Dinamo ”ar fi încheiat mai repede” celebrul retur cu Slovan Liberec dacă fostul său coleg, Cosmin Moți, ar fi fost în poartă.



Fostul fundaș, în prezent director sportiv la Ludogoreț, a rămas în istorie după ce a eliminat-o pe FCSB la penalty-uri în play-off-ul UEFA Champions League din sezonul 2014-2015. Cu portarul eliminat, Moți a fost nevoit să intre în poartă pentru finalul de meci și pentru loviturile de departajare, unde a reușit să apere două.



Ce făcea Cosmin Moți la antrenamentele lui Dinamo: ”Dă-mi, bă, și mie mănușile”



Matache a dezvăluit că Moți obișnuia să intre în poartă și la antrenamentele lui Dinamo.



„Păi cred că o încheia mai repede ca și mine. Exemplul de la Ludogoreț va rămâne ceva de neegalat. Mai intra în poartă, 'ia dă-mi, bă, și mie mănușile'.



E și o chestie de asumare, era un moment greu pentru ei, să spună că vrea să intre în poartă. El a făcut-o la un mod extraordinar. Mulți se feresc de minge pentru că vine tare, e un adevăr”, a spus Florin Matache, în exclusivitate la ”Poveștile Sport.ro”.



CV-ul lui Florin Matache



Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.



Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.



Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri.

