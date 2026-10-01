FCSB are mare încredere în potențialul de creștere a lui Ricardo Pădurariu. Părerea lui Răzvan Raț.

Ricardo Pădurariu, în vârstă de doar 19 ani, s-a întors la FCSB în vară, după ce a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara în sezonul precedent, 2025-2026, și a devenit titular pe postul de fundaș stânga, în locul veteranului Risto Radunovic.

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Tânărul fotbalist este principala soluție a fostei campioane pentru regula U21, iar evoluțiile tot mai bune i-au adus o creștere impresionantă a cotei de piață. După doar 12 meciuri la FCSB, Pădurariu este acum evaluat la 700.000 de euro.

Răzvan Raț, una dintre cele mai avizate voci care pot vorbi despre calitățile și potențialul de creștere ale fundașilor laterali, a afirmat că îi place modul în care a progresat până acum Pădurariu, dar că trebuie să aibă constanță!

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Chiar dacă la ora actuală Pădurariu este un punct fix nu doar la FCSB, ci și în naționala României sub 21 de ani, are nevoie să crească, să mențină ritm bun meci de meci, iar apoi să demonstreze la selecționata de seniori.

”Am vorbit despre Pădurariu, e punct fix la FCSB! Dar, cred că e cel mai important ca jucătorii tineri, așa cum e și Pădurariu, să apară la naționala mare. Orice am vorbi, oricât de mare ar fi performanța la naționala U21, tot la echipa mare ajungi.

Naționala mare e vitrina care contează!”, a spus Răzvan Raț despre Ricardo Pădurariu, în emisiunea VOYO Sport Live.