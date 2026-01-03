Gabriela Ruse, locul 88 WTA, s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.

Ruse, favorită 6 în calificări, a trecut în ultimul tur al calificărilor de turcoaica Zeynep Sonmez, locul 112 WTA şi cap de serie 11, scor 3-6, 6-4, 6-0.

Pentru parcursul din calificări, Gabriela Ruse a obţinut 25 de puncte WTA. Ruse o va înfrunta pe tabloul principal pe sportiva americană Sofia Kenin. Participarea în primul tur este recompensată cu 11.920 de dolari şi un punct.

Pe tabloul principal la Brisbane mai sunt Sorana Cîrstea (adversară în primul tur Anastasia Pavliucenkova) şi Jaqueline Cristian (adversară Marie Bouzkova).

