A marcat un GOL FABULOS si a strans peste 6 milioane de euro! Un roman A BLOCAT internetul cu o executie de geniu | VIDEO

Eric Bicfalvi a avut inspiratia de a posta pe retelele de socializare golul sau din sezonul trecut contra lui Dinamo Moscova, iar clipul a avut un impact urias si neasteptat.

Site-uri din intreaga lume au preluat videoclipul postat de Bicfalvi chiar daca este un clip mai vechi. Jurnalistii au fost impresionati nu atat de executia in sine, ci mai degraba de preluarea pe care a facut-o Bicfalvi.

In scurt timp, clipul postat de jucatorul lui FC Ural a strans peste 6 milioane de vizualizari.

FC Ural’s Eric Bicfalvi scoring one of the greatest goals you’ll ever see. ???? pic.twitter.com/AeVntvqdIE