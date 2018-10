A inceput sa danseze pe teren! Maradona a facut SHOW in vestiar dupa un meci castigat dramatic

Excentricul Maradona a facut un show de zile mari in vestiar dupa ce Dorados a castigat cu 2-0 in campionat.

Dorados de Sinaloa, echipa antrenata de Jose Armando Maradona a resimtit gustul victoriei dupa 2 infrangeri consecutive. Mexicanii au castigat cu 2-0 pe teren propriu cu Leones Negros in ciuda faptului ca au evoluat in 10 oameni in ultima parte a meciului.

Golurile au venit in prelungiri. Cristian Baez in minutul 90 si Vinicio Angulo in minutul 90+4 i-au salvat pielea lui Maradona.

Dupa un meci trait cu sufletul la gura, Maradona s-a dezlantuit in vestiar si a dansat alaturi de un fotbalist.

Dorados este pe locul 9 in liga secunda din Mexic, dar este la mare distanta de primele pozitii.