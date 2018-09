Cel mai batran fotbalist din lume! Chinezul "Maradona" e cu 10 ani mai mare ca Hagi, dar nu s-a lasat de fotbal

Chinezul Zao Chongshan are 63 de ani si e noua senzatie a fotbalului chinez.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Acesta este supranumit "Maradona", inca mai joaca fotbal de 3 ori pe saptamana si spune ca nu are de gand sa isi agate ghetele in cui.

El a devenit o celebritate in provincia Zhejiang, aflata pe coasta estica a tarii, strajuita de Marea Chinei de Est si aproape de Shanghai, cu 5,2 milioane de locuitori si cu 2 cluburi in liga secunda chineza (Zhejiang Greentown FC si Zhejiang Yiteng FC). Colegii si spectatorii apreciaza rezistanta si dragostea pentru fotbal a lui Zao, care au rezistat in ciuda varstei.

"Nu e usor sa joci pana la aceasta varsta, dar vreau sa fiu un model pentru tineri. O sa mai joc atat cat voi mai putea, mai ales ca inca nu am probleme sa joc de 3 ori pe saptamana. Ca sa joci pana la aceasta varsta, trebuie sa iti pastrezi obiceiurile sanatoase. In principal, sa nu te culci prea tarziu, sa te duci la culcare nu mai tarziu de ora 23.00 si sa te trezesti devreme. Acest lucru este un aspect important al pastrarii unei bune stari de sanatate. In perioada Revolutiei Culturale, am avut de ales intre a merge in armata sau a merge sa muncesc in agricultura."

"La acel moment, era o politica nationala buna care dorea sa revitalizeze sportul si din fericire echipele provinciale de fotbal puteau recruta fotbalisti, iar eu am fost selectionat, la 15 ani, in echipa de tineret a Provinciei Shaanxi. Am jucat extrema stanga pana la 27 de ani, cand m-am mutat cu familia in orasul Hangzhou, din provincia Zhejiang, unde locuiesc si astazi. Asa am ajuns sa iubesc fotbalul, dar acum joc in aparare, pentru ca nu mai pot la fel de mult ca in tinerete. Nu m-am accidentat in toti acesti ani pentru ca sunt tehnic si dau drumul la minge pana sa ma loveasca adversarul. Jucatorul meu favorit din prezent este Neymar", a declarat acesta pentru AFP.

Zao mai practica baschetul si tenisul de masa, in timp ce sotia sa, Peng Qiaoyun, nascuta in aceeasi zi din februarie 1955 cu el, este instructoare de dans.