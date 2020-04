"A fost unul din cei mai buni jucatori din istorie, dar este o persoana dispretuitoare!" Dezvaluiri socante despre marele Maradona

Maradona este unul din cei mai mari jucatori din toate timpurile, insa este o persoana criticata de multi din cei care il cunosc.

La 30 de ani de la finala Cupei Mondiale din 1990 dintre Germania si Argentina, Edgardo Colesal, arbitrul meciului, explica divergentele avute cu Diego Maradona.

"Daca as fi aplicat regulile, ar fi trebuit trimis acasa inainte de meci din cauza insultei pe care o aducea intregului stadion. Am incercat sa il calmez si sa ii explic ce meci important jucam. Este unul din cei mai buni jucatori care au existat, dar nu a stiut sa inteleaga asta.", a declarat fostul arbitru.

Edgardo a continuat declaratiile sale la adresa marelui Maradona si nu s-a ferit sa spuna lucrurilor pe nume. "L-as fi putut elimina pentru ca nu a inteles niciodata disciplina. Intotdeauna am avut in vedere cum era ca fotbalist, dar ca persoana este cel mai rau lucru din viata mea. A fost un lider total, atransmis totul pe teren. Ca jucator, toate respectele si admiratia mea. La meciul din 90 impotriva Rusiei, jucatorii Argentinei nu ieseau pe teren si am mers sa vad ce se intampla. Toti il asteptau pe Maradona care avea glezna umflata. Au iesit de la cabine si a fost cel mai bun jucator de pe teren. Ca jucator a fost bun, dar o persoana dispretuitoare.", a mai adaugat arbitrul.

Diego Armando Maradona a avut o cariera impresionanta. A jucat la Boca Juniors, Napoli, Sevilla sau Barcelona. Este idolul argentinienilor dupa ce a contribuit decisiv la castigarea Cupei Mondiale din 1986. In prezent antreneaza in tara sa natala pe Gimnasia la Plata.