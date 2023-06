A doua ofertă oficială pentru Lionel Messi! Al Hilal are concurență

Curtat de Al Hilal și FC Barcelona, Messi are acum o nouă variantă: Inter Miami, club din MLS, care a trimis deja o ofertă oficială către starul argentinian.

Potrivit Marca, înțelegerea propusă de Inter Miami se întinde pe cel puțin trei sezoane și este "rezonabilă din punct de vedere financiar", însă foarte departe de ceea ce Al Hilal îi oferă lui Messi: 400 de milioane de euro pe an.

Pentru Messi este a doua ofertă oficială primită, după cea de la Al Hilal. FC Barcelona, club care a anunțat public că și-ar dori să îl readucă pe argentinian, nu a putut face încă o propunere concretă din cauza problemelor financare.

Inter Miami este clubul din Major League Soccer patronat de David Beckham. Aici a evoluat recent un alt atacant argentinian, Gonzalo Higuain, retras din activitate la finalul anului trecut.

"Oferta din MLS arată că viitorul lui Messi este mai în aer ca niciodată", a concluzionat Marca. Conform presei internaționale, campionul mondial și-ar dori să ia o decizie cu privire la viitorul său cât mai rapid pentru a nu transforma acest subiect într-o telenovelă.

Lionel Messi will decide his future soon ✨???????? #Messi

◉ Inter Miami, into the race as they have presented their bid;

◉ Al Hilal huge proposal remains valid on the table;

◉ Barça, waiting for La Liga; no official bid yet.

◉ More European clubs approaching in the last hours. pic.twitter.com/vYflemocVv