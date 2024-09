Partida este programată joi, pe 26 septembrie, la București.

Cei de la FK RFS, revoltați de răspunsurile lui Micah Richards și Jamie Carragher

În cadrul emisiunii realizate de Kate Abdo la CBS Sports, Micah Richards și Jamie Carragher au fost supuși unei provocări în care au fost nevoiți să ghicească din ce țară provin anumite echipe care vor evolua în Europa League.

Printre aceste formații s-a aflat și FK RFS, prima adversară a lui FCSB, iar cei doi foști fotbaliști nu au ghicit că echipa vine din Letonia. Cei doi au fost puși să aleagă între Letonia, Belarus și Estonia.

”O să aleg la întâmplare”, a spus Jamie Carragher, care a spus că FK RFS vine din Estonia.

În ceea ce-l privește pe Micah Richards, acesta a spus că prima adversară a lui FCSB provine din Belarus.

Thierry Henry a ținut să îi lămurească pe cei doi, chiar dacă a recunoscut la rândul lui că nici el nu a știut răspunsul inițial: ”Este cea mai bună echipă din capitala Letoniei, Riga”.

Cei de la FK RFS au văzut emisiunea lui Kate Abdo și s-au amuzat de răspunsurile oferite de Micah Richards și Jamie Carragher, însă au ținut să le trimită și niște ”săgeți” celor doi analiști.

”Hey, Jamie Carragher și Michah Richards, vă puteți descurca mai bine de atât. Veniți și vizitați Riga, o să o iubiți! Măcar Thierry Henry știe lucruri! Respect”, a scris cei de la FK RFS pe X.com.

Hey! @Carra23 @MicahRichards ???? You can do better than this! Come visit Riga, You'll love it! At least Thierry Henry knows things! Respect! ???? https://t.co/NvJ5FqLAfM

— FC RFS (@RFSDaily) September 20, 2024

Nici în cazul lui Qarabag, o altă adversară a lui FCSB, Jamie Carragher nu a reușit să nimerească răspunsul corect. Legenda lui Liverpool a spus că echipa provine din Georgia și s-a arătat revoltat că Micah Richards a ghicit răspunsul: ”Știu că ai ghicit răspunsul, nu despre asta este vorba într-un quizz, se presupune că ar trebui să știm!”

Programul lui FCSB în Europa League