"Pe asta ne bazam!" Noi informatii despre recuperarea lui Schumacher. Anuntul facut de un apropiat al familiei

Michael Schumacher a implinit 50 de ani, dar ultimii 5 au fost un cosmar.

Legendarul Michael Schumacher e tratat in continuare cu discretie maxima de familia sa in Elvetia. Corinna, sotia lui Michael, a publicat un comunicat in care a anuntat ca face tot posibilul pentru ca sotul ei sa isi revina la o viata normala.

Schumacher s-a lovit la cap in urma unui accident de ski si a intrat in coma, iar fanii se tem ca a ramas in stare vegetativa.

Ross Brown, prietenul si fostul sef al lui Schumacher, spune ca solutia pentru recuperarea

"Michael are o familie fantastica, sunt oameni echilibrati, isi vad de viata lor, dar au si grija de Michael. Il vedem pe Mick, s-a impus in sporturile cu motor, Gina Maria practica echitatia cu succes. Asta a ajutat-o pe Corinna in tot acest timp dificil. Ei nu au incetat sa spere niciodata si sunt convinsi ca vor gasi solutii pe viitor. Suntem optimisti si suntem convinsi ca se vor gasi solutii pentru ca situatia lui Michael sa avanseze", a spus Brown la BBC.