Medicul lui Schumacher rupe tacerea: "Nu sunt competent pentru miracole!" Ce spune despre tratamentul legendei F1

Medicul francez la care a fost dus Michael Schumacher vorbeste despre situatia legendei din Formula 1.

Philippe Menasché este un pionier al cercetarii in privinta celulelor stem, iar Michael Schumacher a fost adus la el pentru tratament la inceputul lunii septembrie. Celebrul chirurg de la Paris spune insa ca nu e capabil de miracole, iar tratamentul pe care i-l administreaza fostului pilot nu este un experiment.



Philippe Menasché, medicul la care a fost adus Schumacher: Nu sunt competent pentru miracole!



"Pentru miracole nu sunt competent. Eu si echipa mea nu facem experimente, e un termen abominabil ce nu are loc in medicina. E adevarat ca eu am fost primul care a facut un transplant de celule stem la inima, dar ciclul de teste clinice s-a terminat in urma cu doi ani", a spus Philippe Menasché in cotidianul La Repubblica.



Avalansa de mesaje pentru medicul lui Schumacher

Imediat dupa ce s-a aflat ca Michael Schumacher a fost adus la Paris pentru un tratament cu celule stem, Philippe Menasché a fost asaltat de mesaje de la oameni din toata lumea care doreau si ei un astfel de tratament miraculos.



"In Italia aveti tot ce va trebuie, nu e nevoie sa veniti la mine la Paris. I-am trimis pe cei care m-au cautat la prietenul meu Guido Pompilio. A fost o explozie de atentie pentru departamentul nostru, dar acum am revenit la normal. In ultimii 20 de ani am progresat foarte mult, dar adevarul este ca in continuare stim foarte putin", a mai spus Mensache.