"A venit momentul!" Cel mai bun prieten al lui Schumacher rupe tacerea la aproape 5 ani de la accident

Michael Schumacher e in stare vegetativa dupa accidentul de ski din decembrie 2013.

Schumacher e tratat de medici in casa din Elvetia, insa familia tine in mare secret tot ce se intampla cu fostul mare campion din Formula 1. jean Todt, fostul sef al lui Schumacher de la Ferrari si unul dintre cei mai buni prieteni ai, este unul din putinii care il viziteaza pe Schumacher. El spune ca oamenii ar trebui sa renunte sa incerce sa mai afle informatii despre german si sa il lase sa-si traiasca viata in liniste. Sunt multi care cer insa ca situatia lui Schumacher sa fie publica, avand in vedere milioane de sustinatori pe care ii are in intreaga lume. "E o problema privata ce tine de familie", a spus purtatoarea de cuvant a lui Schumacher.



"Michael este inconjurat de familia lui, de rudele lui. Ma simt binecuvantat ca am acces constant atunci cand vine vorba de starea lui de sanatate, dar aceasta reprezinta un lucru privat. Totusi, e momentul sa il lasam pe Michael sa isi traiasca viata in liniste. Repet, e timpul sa il lasam sa-si traiasca viata in liniste", a spus Todt, citat de RMC Sport.

Expertii in domeniu nu ii dau sanse mari lui Schumacher sa mai revina la normal.



"Din punct de vedere medical, Michael Schumacher nu mai este demult in coma. Coma dureaza cateva zile sau cateva saptamani. Recuperarea dupa coma trebuie sa fie intr-un timp relativ scurt. Creierul isi poate reveni chiar si dupa un an sau mai mult, dar evolutia este foarte lenta, iar pretul este o imensa munca pentru reabilitare.

In alte cazuri grave, iar cel al domnului Schumacher este unul grav, creierul este atat de afectat incat recuperarea intelectuala este putin probabila. Timpul este impotriva noastra", a precizat profesor doctor Steven Laureys, unul dintre cei mai bine cotati specialisti in descifrarea starii comatoase, intr-un interviu pentru portalul sudinfo.be si preluat de ziare.com.