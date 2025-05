Oscar Piastri (24 de ani / McLaren) și Lando Norris (25 de ani / McLaren) ocupă primele două poziții în clasamentul constructorilor, fiind despărțiți de numai trei puncte. În acest context, Max Verstappen e de părere că are șanse mici să își apere și în acest an titlul mondial.



Verstappen nu se mai gândește la titlul mondial



Olandezul de la Red Bull Racing se află pe locul 3 în clasamentul actual, cu 136 de puncte. Până acum s-au disputat opt curse din sezonul 2025.



"Nu simt că avem o luptă pentru titlul mondial. Încerc să dau totul la fiecare cursă, dar încerc să mă și distrez puțin. Mi-a plăcut acest sezon, dar nu pot să spun că va rămâne un sezon memorabil. Sunt entuziasmat când pot merge mai repede, e clar că am avut multe momente pozitive în acest an, dar în același timp am trecut și prin multe momente negative.



În unele curse chiar nu am avut deloc viteza pe care ne-am dorit-o, ceea ce nu a fost plăcut. Dacă primesc o mașină capabilă să termine cursa pe locul 5, atunci o voi duce pe locul 5. Dacă mașina e capabilă să câștige cursa, atunci voi câștiga cursa. Strategia mea e să abordez foarte simplu aceste lucruri. Așa încerc să nu consum mai multă energie decât ar trebui", a declarat Max Verstappen, citat de BBC.



Lando Norris nu e de acord cu Verstappen și spune că lupta rămâne deschisă: "Matematic, aproape întreaga grilă de start poate câştiga campionatul în acest moment. Deci, dacă tu crezi că e doar între mine şi Oscar, mie mi se pare un pic ridicol. Încă există o mulţime de oportunităţi. Max încă poate câştiga.



Ne luptăm cu Max în fiecare weekend. A urcat pe podium de mai multe ori. A câştigat curse. Ne-a bătut la Imola pentru că era mai rapid. Deci nu înţeleg ce vă face să credeţi că e doar între mine şi Oscar", a declarat britanicul de la McLaren.



Duminică va avea loc următoarea cursă din acest sezon, la Barcelona, de la ora 16:00.



Clasamentul piloților