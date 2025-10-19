Pilotul Red Bull Racing a avut un weekend pur și simplu perfect în SUA. După ce a câștigat cursa de sprint și a obținut pole position, Verstappen a triumfat și în cursa principală de la Austin.



Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și visează la titlul mondial



Max Verstappen a pornit excelent și în cursa de duminică. Acesta s-a distanțat încă din primele tururi, iar în urma lui s-au luptat piloții McLaren și Ferrari. Charles Leclerc și Lando Norris s-au luptat până spre final pentru locul 2, iar britanicul a avut câștig de cauză. Norris a încheiat pe locul 2, dar departe de Verstappen. Charles Leclerc a completat podiumul, fiind urmat de Lewis Hamilton și Oscar Piastri.



În urma cursei din SUA, lupta pentru titlul mondial la piloți se încinge și mai tare. La constructori, McLaren e deja campioană mondială. Iată cum arată acum Top 3 în clasamentul piloților:



Oscar Piastri (McLaren) - 346 puncte

Lando Norris (McLaren) - 332 puncte

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 306 puncte



Ultimele patru titluri mondiale din Formula 1 au fost câștigate de olandezul Max Verstappen. Lewis Hamilton a fost ultimul pilot de la McLaren care a obținut titlul mondial la piloți, în sezonul 2008. Acela a fost primul titlu mondial pentru pilotul englez de la Ferrari.

Rezultatul final în Marele Premiu al Statelor Unite



Max Verstappen (Red Bull Racing)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Lance Stroll (Aston Martin)

Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine)

Carlos Sainz Jr (Williams) - a abandonat în turul 6



Următoarea cursă va avea loc săptămâna viitoare, în Mexic. Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat cinci curse. Sezonul se va termina pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.

