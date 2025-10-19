Pilotul Red Bull Racing a avut un weekend pur și simplu perfect în SUA. După ce a câștigat cursa de sprint și a obținut pole position, Verstappen a triumfat și în cursa principală de la Austin.
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și visează la titlul mondial
Max Verstappen a pornit excelent și în cursa de duminică. Acesta s-a distanțat încă din primele tururi, iar în urma lui s-au luptat piloții McLaren și Ferrari. Charles Leclerc și Lando Norris s-au luptat până spre final pentru locul 2, iar britanicul a avut câștig de cauză. Norris a încheiat pe locul 2, dar departe de Verstappen. Charles Leclerc a completat podiumul, fiind urmat de Lewis Hamilton și Oscar Piastri.
În urma cursei din SUA, lupta pentru titlul mondial la piloți se încinge și mai tare. La constructori, McLaren e deja campioană mondială. Iată cum arată acum Top 3 în clasamentul piloților:
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 puncte
- Lando Norris (McLaren) - 332 puncte
- Max Verstappen (Red Bull Racing) - 306 puncte
Ultimele patru titluri mondiale din Formula 1 au fost câștigate de olandezul Max Verstappen. Lewis Hamilton a fost ultimul pilot de la McLaren care a obținut titlul mondial la piloți, în sezonul 2008. Acela a fost primul titlu mondial pentru pilotul englez de la Ferrari.
Rezultatul final în Marele Premiu al Statelor Unite
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz Jr (Williams) - a abandonat în turul 6
Următoarea cursă va avea loc săptămâna viitoare, în Mexic. Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat cinci curse. Sezonul se va termina pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.