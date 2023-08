The Dutch Master. Verstappen a făcut legea în Marele Premiu al Olandei. Cine a încheiat pe doi

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pe circuitul de la Zandvoort, reuşind a noua sa victorie în acest sezon, egalând recordul germanului Sebastian Vettel din anul 2013.

Max Verstappen a fost urmat de spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) şi francezul m (Alpine). Olandezul, câştigătorul ultimelor două ediţii ale Campionatului Mondial, şi-a mărit avansul în clasamentul piloţilor, pe locul 2 fiind coechipierul său mexican Sergio Perez, care a ocupat locul 4 duminică.

Sergio Perez fusese iniţial pe locul 3 în MP al Olandei, însă a coborât o poziţie din cauza unei penalizări de 5 secunde.

Verstappen a egalat recordul de nouă succese consecutive în acest sezon, stabilit în 2013 de Sebastian Vettel, ce concura atunci tot pentru Red Bull.

Marele Premiu de Formula 1 al Olandei fusese întrerupt cu şapte tururi înainte de final, după ce o ploaie bruscă şi violentă a provocat numeroase ieşiri de pe pistă, obligându-i pe organizatori la oprirea cursei pentru a degaja maşinile avariate de pe circuitul Zandvoort. Agerpres

