Cei doi mai sunt despărțiți acum de numai trei puncte în fruntea clasamentului. La finalul cursei, Lando Norris și-a reproșat erorile făcute în această cursă.



Ce au declarat Piastri, Russell și Norris după cursa din Bahrain



Câștigător în Bahrain, Oscar Piastri a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei sale: "A fost un weekend grozav. Mă bucur că am terminat cursa în stil de mare echipă. Nu pot să le mulțumesc celor din echipă suficient de mult pentru toată munca pe care au depus-o pentru a dezvolta mașina. Merge impecabil. Am fost foarte încrezător astăzi, mă bucur că am câștigat și pe acest circuit", a spus Piastri.



George Russell a reușit cu greu să termine în fața lui Lando Norris. De asemenea, el a vorbit despre problemele tehnice apărute pe parcursul cursei: "Am avut o problemă la frânare, după un start foarte bun. Pedala mergea apăsată mai mult ca de obicei. Mi-a fost greu să-l țin în spate pe Lando Norris.



Dacă nu se termina cursa acum, Lando m-ar fi depășit. Oscar a fost azi într-o ligă diferită. Felicitări lui, felicitări McLaren. Am avut mai multe erori astăzi. Pe final am apăsat butonul de radio și a pornit sistemul DRS", a declarat pilotul Mercedes AMG.



Lando Norris a explicat ce nu a mers azi bine pentru el: "Am făcut prea multe greșeli azi. Ar fi fost foarte bine să terminăm pe primele două lucruri, dar am fost cam dezordonat astăzi. George Russell a făcut o treabă foarte bună. Am crezută că o să-l prind, dar n-am reușit. Felicitări lui Oscar pentru victorie, a mers foarte bine. Sper că mă pot revanșa weekendul viitor", a transmis pilotul aflat în fruntea clasamentului după primele patru curse.

Clasamentul final în Marele Premiu din Bahrain



Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Oliver Bearman (Haas) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Jack Doohan (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Carlos Sainz Jr (Williams) - a abandonat în turul 47



Următoarea cursă va avea loc duminica viitoare, pe 20 aprilie, în Arabia Saudită.