Era pilotul in care ne puneam sperantele ca va fi primul roman din F1, dar a ajuns inginer de cursa si patron de firma

Mihai Marinescu nu a ajuns in F1, dar este un respectat inginer de cursa in F3.

La sfarsitul lunii februarie, Mihai Marinescu a castigat trei titluri la F3 Asian Championship (driver, class si team champions) cu echipa Black Arts Racing, el fiind inginerul-sef de cursa al echipei asiatice. In octombrie, brasoveanul si-a scos la vanzare trailerul de curse in care incapeau patru bolizi si avea si birou, cand a venit cu monopostul de F3 pentru teste pe circuitul de la Prejmer. In ciuda unor rezultate foarte bune, el fiind considerat unul dintre cei mai valorosi piloti din F2 si speranta Romaniei de a avea primul pilot in F1, Marinescu a resimtit lipsa finantarii si a devenit inginer de cursa. In 2018 a castigat campionatul in F3 cu Enzo Fittipaldi, nepotul fostului campion mondial Emerson Fittipaldi, iar acum lucreaza cu pilotii Joe Yalders si Thomas Luedi.

Mihai Marinescu are 31 de ani, iar primul contact cu automobilismul l-a avut in 1999, cand s-a aflat cu familia in zona Marelui Premiu de F1 al Italiei, unde a ajuns in lojele de deasupra boxelor si in paddock. La intoarcerea in tara a incercat kartul unui prieten, iar in 2000 a participat pentru prima data la Campionatului National de Karting, clasa Kadet 80cc, terminand pe locul al treilea. Ulterior, el a devenit pilot profesionist, concurand pe rand in Formula Renault 1.6 Belgium, Formula Junior 1600 Italy, Formula Renault 2.0 NEC, Eurocup Formula Renault 2.0, British Formula 3, Formula Renault 2.0 Italy, Formula BMW Europe (2008), International Formula Master (2008), Formula Renault 3.5 Series (2009) si FIA Formula 2 Championship (2010-2012). Momentul sau de glorie a fost cand a castigat cursa de la Monza, in octombrie 2011, pe cea de la Nurburgring, in mai 2012, si la Brands Hatch, iulie 2012, el terminand sezoanele 2011 si 2012 pe locul al cincelea al clasamentului general din F2.

In 2012, cand Guvernul Romaniei sustinuse inscrierea unei echipe romanesti in F1, Forza Rossa, numele lui Marinescu a fost vehiculat ca fiind primul pe lista acesteia pentru cea mai tare competitie automobilistica din lume. Pilotul, care are studii de licenta si master in inginerie auto si inginerie mecanica la Universitatea Transilvania din Brasov si la Delft University of Technology, a lucrat apoi la Ferrari Drive Academy, Prema Power Team, Interwetten Racing, Florida Winter Series, Giles Motorsports, Motopark Academy Oschersleben, District Racing, Black Arts Racing si Jenzer Motorsport. El a detinut Formula Pub din Brasov (2012-2016), un bar motorsport cu simulator de curse, a fost fleet administrator si R&D manager la o companie brasoveana si si-a dezvoltat propriul simulator si o firma de inginerie pentru masinile de cursa si de strada, fiind proprietarul companiei Creative Research & Development.