Accident horror la Formula 2! Doi piloți, aproape de tragedie: s-a urcat cu monopostul peste adversarul care l-a scos din decor 

Doi piloți au fost aproape de o tragedie imediat în startul cursei din Formula 1 de la Silverstone. Chiar în primul tur al cursei, în virajul din al treilea sector, a avut loc un accident care se putea încheia tragic.

Dennis Hauger, câștigătorul Grand Prix-ului din Baku de la Formula 2, pilot Red Bull și Roy Nissany, de la DAMS, au fost protagoniștii incidentului. Nissany l-a scos din decor pe Hauger înainte de virajul din al treilea sector, norvegianul a ieșit în zona de iarbă, a încercat să frâneze însă monopostul a intrat din nou pe pistă, chiar după viraj, urcându-se chiar peste mașina lui Nissany.

Scary F2 crash involving Dennis Hauger and Roy Nissany. Both drivers are ok. pic.twitter.com/q3OMxxO2oN

Cele două mașini au ieșit din decor în zona neasfaltată, una peste cealaltă, israelianul având mare noroc cu barele de protecție ale mașinii, care au împiedicat tragedia. Cei doi au ieșit din accident fără să fie răniți.

A horrible incident, Dennis Hauger launches over Roy Nissany in the F2 feature race

Thank God for the HALO, but please get rid of those awful sausage curbs #f2 #nissany #hauger #britishgp #silverstone #halo pic.twitter.com/nbI63TNZF3