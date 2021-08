VIDEO | „După patru ani, la primul meci ne sar toți în cap” Păun, tranșant după înfrângerea CFR-ului cu Steaua Roșie

Adrian Păun îl apără pe Marius Șumudică după eșecul CFR-ului cu Steaua Roșie Belgrad, 1-2.

CFR a suferit o nouă înfrângere în cupele europe. Clujenii au pierdut cu 1-2 returul cu Steaua Roșie Belgrad, de pe teren propriu, după ce în primul meci au fost umiliți la Belgrad, cu 0-4.

La finalul partidei, fanii CFR-ului i-au cerut demisia lui Marius Șumudică, cu toate că a calificat echipa în Conference League. Antrenorul clujenilor a fost apărat de Adrian Păun, care consideră că scandarea suporterilor nu este justificată.

Păun: „Nu ne doboară astfel de lucruri, chiar ne fac mai puternici”



„Din păcate, am început meciul foarte prost. A fost acel penalty cred că dictat prea ușor, vă dați seama că ne-a turnat plumb in ghete. Cred ca am făcut un joc bun prima repriza, am dominat, am reusit să egalăm, dar era greu să obținem ceva.

E un meci de calificare în grupele Europa League, ei au fost mai buni, dar din păcate, nu am reușit mai mult în această seară.

La fotbal așa se întâmplă când pierzi. E păcat că se întâmplă asta, dar sper ca în continuare să fie alături de noi, pentru că doar așa putem avea performanțe în continuare. Au fost patru ani în care puțină lume avea ce să ne reproșeze și la primul meci toți ne sar în cap. Dar e normal la sport, avem atâtea trofee în spate, atât de multă experiență, nu ne doboară astfel de lucruri, chiar ne fac mai puternici”, a declarat Adrian Păun la finalul meciului.

Marius Șumudică are punctaj maximum cu CFR-ul în Liga 1, fiind singura echipă care a acumulat 18 puncte după primele șase etape.

Tweet CFR Cluj Steaua Rosie Belgrad Adrian Paun Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!