VIDEO | S-a bucurat ca un NEBUN, fanii au EXPLODAT in tribune, dar degeaba! GOLUL SERII in Europa League, anulat dupa un GEST incredibil

Olympique Marseille s-a calificat in semifinalele Europa League dupa ce a invins RB Leipzig, scor 5-2. In tur, nemtii castigasera cu 1-0.



Dimitri Payet, capitanul lui Marseille, a marcat poate cel mai frumos gol al serii in Europa League in minutul 17 al partidei cu Leipzig, dar reusita sa a fost anulata. Kostas Mitroglou a fost cel care i-a pasat lui Payet, apoi a incercat sa-si faca loc in careu pentru a reprimi mingea, insa l-a faultat pe Ilsanker. Intre timp, Payet a sutat direct la poarta si a inscris superb. Arbitrul a considerat ca faultul lui Mitroglou ar fi influentat cumva faza si a anulat golul fabulos al lui Payet.

Jucatorul lui Marseille nu a fost atent la arbitru si s-a bucurat ca un nebun. La fel si suporterii din tribune. Payet a fost ultimul de pe teren care a aflat ca golul sau nu a fost validat.

Payet s-a revansat in minutul 60 cand a marcat pentru 4-2.