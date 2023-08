Mijlocaşul Dimitri Payet (36 de ani) s-a despărțit în această vară de Olympique Marseille, deși mai avea un sezon de contract.

”Am decis să nu continuăm aventura împreună cu căpitanul nostru. A fost nevoie de multe săptămâni de gândire, de discuţii”, a explicat luna trecută preşedintele grupării din Ligue 1, Pablo Longoria.

Astăzi, Payet a semnat cu Vasco da Gama, legendarul club din Brazilia, un contract valabil până în vara lui 2025.

”Parlez-vous déjà français?”, au postat brazilienii pe contul oficial de Twitter (mai nou, X) al clubului.

În cariera sa, care în afară de OM a mai cuprins cluburile Lille, Saint-Etienne şi Nantes, Payet a jucat 492 de meciuri şi a marcat 103 goluri, potrivit Ligii profesioniste franceze (LFP).

Payet a avut şi un interludiu la West Ham (2015-2017), cu 49 de partide jucate pentru ''ciocănari'' şi 11 goluri marcate.

La naţionala Franţei s-a remarcat mai ales la EURO 2016, când a marcat un gol superb care a adus victoria în faţa României (2-1).

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 ????⚪️⚫️????

Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.

He’s ready for new chapter in Brazil ???????? pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa