VIDEO | Fanii lui Celtic au luat cu asalt barurile din Cluj! Cate bilete s-au vandut pentru meciul de diseara si cat costa tichetele

CFR Cluj intalneste Celtic de la 19:55, intr-un meci decisiv pentru calificarea in "primavara europeana".

Aproximativ 1000 de fani scotieni au facut deplasarea la Cluj, luand cu asalt barurile din oras inaintea meciului.

De cealalta parte, fanii clujeni nu s-au inghesuit sa-si achiztioneze din timp un tichet. Doar 11.000 de bilete au fost vandute cu 6 ore inaintea partidei decisive pentru parcursul european al echipei lui Dan Petrescu.

Pretul ar putea fi unul dintre motivele pentru care ardelenii vor prefera sa vada meciul de acasa. 85 de lei costa cel mai ieftin bilet, la peluza, in schimb ce pentru sectorul VIP preturile variaza intre 450 si 600 lei.

CFR Cluj are nevoie de 1 punct in meciul cu Celtic pentru a se califica in saisprezecimile Europa League.