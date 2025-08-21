Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.
Scoțienii au redus din diferență cu o execuție senzațională
Aouchiche a trimis în careu, iar Dante Polvara a redus din diferență în minutul 61, în urma unui șut surprinzător din întoarcere.
Ștefan Târnovanu nu a putut interveni la mingea trimisă de jucătorul american, care a ricoșat din bară direct în poartă.
Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”
FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.
Echipele de start:
- Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
- Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
- Antrenor: Jimmy Thelin
- FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
- Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
- Antrenor: Elias Charalambous