Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.

Scoțienii au redus din diferență cu o execuție senzațională

Aouchiche a trimis în careu, iar Dante Polvara a redus din diferență în minutul 61, în urma unui șut surprinzător din întoarcere.

Ștefan Târnovanu nu a putut interveni la mingea trimisă de jucătorul american, care a ricoșat din bară direct în poartă.

