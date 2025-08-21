Meciul tur dintre Aberdeen și FCSB poate fi urmărit în direct pe VOYO. Returul va avea loc peste o săptămână, pe Arena Națională.



FCSB conduce la pauză în Scoția, grație golului marcat de Daniel Bîrligea (25 de ani) în minutul 32. Cu toate acestea, campioana României va avea o misiune dificilă după pauză. Juri Cisotti a primit cartonașul roșu în minutul 38.



Primele reacții după eliminarea lui Juri Cisotti



Răzvan Raț consideră că Juri Cisotti a riscat foarte mult prin această intervenți: "Sincer, nu mi-am dat seama din ce am văzut. Pare la limită. Dar e mai puțin important. Și dacă o să spunem că nu e meritat, nu mai putem întoarce nimic. Cisotti a riscat foarte mult când a făcut alunecare din spate, nu controlează faza", a declarat fostul fundaș, la PlayOnSport.



Marica nu îl iartă pe mijlocașul de la FCSB: "E atac din spate, nu are treabă cu mingea. Păcat! FCSB a jucat pragmatic. Chiar dacă ei au dominat, noi am venit cu golul. Păcat, nu avea rost să facă asta. Nu mi se pare un fault violent. Nu trebuia să rupă jocul, mai erau jucători acolo", a spus fostul atacant al naționalei.



Fost fundaș la FCSB, Florin Gardoș e de părere că Cisotti nu merita cartonașul roșu: "Mie mi se pare prea ușor. E minge cam departe, asta e marea problemă. A fost un fault la Tănase unde mi s-a părut o intensitate mai mare. Oricum, a fost greșeala lui Șut înainte. E genul de arbitru care arată ușor cartonașe", a declarat Florin Gardoș.



FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut în turul trei preliminar al competiției de echipa kosovară Drita cu 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).

