Video cu golul lui Darius Olaru! Mijlocașul intrat la pauză a făcut 2-0 cu Aberdeen

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.
Darius Olaru a intrat la pauză și a făcut 2-0
Daniel Bîrligea s-a infiltrat senzațional în defensiva adversă pe partea dreaptă și i-a trimis perfect în fața porții lui Darius Olaru.
Mijlocașul intrat la pauză în teren a îndeplinit o simplă formalitate și a făcut 2-0 în minutul 46.
Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”
FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.
Echipele de start:
- Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
- Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
- Antrenor: Jimmy Thelin
- FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
- Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
- Antrenor: Elias Charalambous