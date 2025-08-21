Video cu golul lui Darius Olaru! Mijlocașul intrat la pauză a făcut 2-0 cu Aberdeen

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.

Darius Olaru a intrat la pauză și a făcut 2-0

Daniel Bîrligea s-a infiltrat senzațional în defensiva adversă pe partea dreaptă și i-a trimis perfect în fața porții lui Darius Olaru.

Mijlocașul intrat la pauză în teren a îndeplinit o simplă formalitate și a făcut 2-0 în minutul 46.