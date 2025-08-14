VIDEO EXCLUSIV VEZI AICI golul lui Juri Cisotti din Drita - FCSB. Italianul a marcat după 25 de secunde

FCSB a avut un început de meci fulgerător la Priștina, în returul cu Drita. 

Lovitura de start a aparținut roș-albaștrilor, iar faza golului s-a construit rapid, de la centrul terenului. Printr-un joc scurt de pase, mingea a circulat pe partea dreaptă, unde Vali Crețu a primit liber în bandă.

Fundașul dreapta a trimis o centrare precisă în careu, iar Juri Cisotti s-a înălțat perfect și a trimis mingea cu capul în plasă, deschizând scorul după doar 25 de secunde.

Roș-albaștrii au dublat avantajul imediat

Roș-albaștrii au continuat să preseze, iar David Miculescu a ratat șansa de a face 2-0, șutând puțin peste poartă din marginea careului. 

Gazdele au încercat să răspundă printr-un șut periculos de la distanță, respins de Târnovanu, însă tot FCSB a fost echipa care a marcat din nou. 

În minutul 19, Bîrligea a profitat de o eroare în defensiva kosovară și i-a pasat lui Miculescu, care a finalizat la colțul scurt pentru 2-0.

Meciul este încă în desfășurare iar în momentul redactării acestui articol, scorul de pe tabelă indică 2-0 pentru FCSB.

”Cum începe Drita meciul?” Ciprian Marica a răspuns categoric, apoi a dat pronosticul
Costel Pantilimon, sincer înainte de Drita – FCSB: ”Am emoții!”
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de Drita - FCSB: "Miza este mare"
Spartak Trnava - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Ștefan Baiaram, salvat de offside
FCSB a convins după prima repriză cu Drita: ”Arată ca o campioană”
Sânge rece pentru David Miculescu! Atacantul a dus-o pe FCSB la un pas de play-off-ul Europa League
ACUM: Drita - FCSB 0-2, LIVE pe Pro Arena & VOYO | Pauză la Priștina
Braga – CFR Cluj 1-0, ACUM pe Sport.ro. Portughezii deschid scorul de la 11 metri
ACUM: Drita - FCSB 0-2, LIVE pe Pro Arena & VOYO | Pauză la Priștina

Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

