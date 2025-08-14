Fundașul dreapta a trimis o centrare precisă în careu, iar Juri Cisotti s-a înălțat perfect și a trimis mingea cu capul în plasă, deschizând scorul după doar 25 de secunde.

Lovitura de start a aparținut roș-albaștrilor, iar faza golului s-a construit rapid, de la centrul terenului. Printr-un joc scurt de pase, mingea a circulat pe partea dreaptă, unde Vali Crețu a primit liber în bandă.

Roș-albaștrii au dublat avantajul imediat



Roș-albaștrii au continuat să preseze, iar David Miculescu a ratat șansa de a face 2-0, șutând puțin peste poartă din marginea careului.



Gazdele au încercat să răspundă printr-un șut periculos de la distanță, respins de Târnovanu, însă tot FCSB a fost echipa care a marcat din nou.



În minutul 19, Bîrligea a profitat de o eroare în defensiva kosovară și i-a pasat lui Miculescu, care a finalizat la colțul scurt pentru 2-0.



Meciul este încă în desfășurare iar în momentul redactării acestui articol, scorul de pe tabelă indică 2-0 pentru FCSB.

