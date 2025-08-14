Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 21:00, în direct pe VOYO, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. În tur, FCSB a învins-o pe Drita cu 3-2, după ce kosovarii au condus până în minutul 64 cu 2-0.



”Cum începe Drita meciul?” Ciprian Marica a răspuns categoric, apoi a dat pronosticul



Fostul internațional român, Ciprian Marica, prezent la emisiunea ”Studio Sport”, transmisă pe VOYO, consideră că Drita va ataca încă din primele minute, ca să restabilească egalitatea la general.



”Mă aștept ca în primele 10 minute să încerce să marcheze, să ne țină mai mult în propria jumătate. După aceea, vor trebui să-și dozeze efortul pe toată durata partidei. Au nevoie de un gol ca să ne egaleze.



Tactic, cred că ne vor închide bine. Mă aștept ca noi, FCSB, să avem multe mingi lungi, iar acolo contează să ținem mingea”, a spus Marica.



Întrebat și despre pronostic, Marica a precizat că își dorește ca FCSB să se impună cu 3-0, dar crede mai mult că meciul se va încheia 1-1.

Echipa de start a lui FCSB

