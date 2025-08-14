În tur, campioana României s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0 până în minutul 64.

Costel Pantilimon: ”Am emoții, nu va fi un meci ușor!”

Prezent în platoul emisiunii Studio Sport, Costel Pantilimon, a mărturisit că are emoții înaintea returului dintre Drita și FCSB, având în vedere că echipa campioană a României nu a reușit să își găsească ritmul în acest început de sezon.

Pantilimon spune că pe roș-albaștri îi așteaptă un meci complicat la Priștina, mai ales că nu se vor bucura de susținerea propriilor suporteri. La fel cum s-a întâmplat la București în cazul fanilor kosovari, suporterii campioanei României nu au făcut deplasarea în Kosovo.

”Eu sunt cel mai relaxat, pentru că nu am jucat la FCSB. Ca român, sincer am emoții, nu cred că va fi un meci ușor. FCSB nu și-a găsit încă ritmul cu care ne-a obișnuit anul trecut. Sper să facă un meci bun și să fie la fel de echilibrați cum au fost și sezonul trecut în Europa Leaague. E un meci în care cei de acolo vor pune presiune foarte mare. Stadionul va fi arhiplin și nu cred că va fi un meci ușor”, a spus Costel Pantilimon la emisiunea Studio Sport.

