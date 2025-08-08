UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana României

Giorgi Kruashvili arbitrează Drita - FCSB. Campioana României a pierdut precedentul meci cu georgianul la centru

UEFA a anunțat brigada de arbitri pentru returul Drita - FCSB. La centru se va afla georgianul Giorgi Kruashvili (39 de ani), care va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Levan Varamishvili și Zaza Pipia. În camera VAR se vor afla belgianul Bram Van Driessche și georgianul Bakur Ninua.



Giorgi Kruashvili este arbitru FIFA din 2015 și a mai arbitrat FCSB la o singură partidă. Se întâmpla în duelul cu Viking, din preliminariile Conference League, sezonul 2022/2023, pierdut de formația roș-albastră pe teren propriu, scor 1-2.



Deși a pierdut meciul tur de acasă cu Kruashvili la centru, FCSB obținea calificarea după returul din Norvegia, câștigat cu 3-1, cu un gol din penalty în minutul 90+4.



În sezonul trecut, Giorgi Kruashvili a primit inclusiv două meciuri în faza principală din Liga Campionilor: Sturm Graz - Sporting 0-2 și VfB Stuttgart - Young Boys 5-1. De asemenea, arbitrul din Georgia a fost la centru în preliminariile pentru CM 2026.

