UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana României

UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana Rom&acirc;niei Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După 3-2 la București, FCSB va juca la Priștina returul contra celor de la Drita din turul 3 preliminar Europa League, joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.

TAGS:
FCSBDritaGiorgi Kruashvili
Din articol

Giorgi Kruashvili arbitrează Drita - FCSB. Campioana României a pierdut precedentul meci cu georgianul la centru

UEFA a anunțat brigada de arbitri pentru returul Drita - FCSB. La centru se va afla georgianul Giorgi Kruashvili (39 de ani), care va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Levan Varamishvili și Zaza Pipia. În camera VAR se vor afla belgianul Bram Van Driessche și georgianul Bakur Ninua.

Giorgi Kruashvili este arbitru FIFA din 2015 și a mai arbitrat FCSB la o singură partidă. Se întâmpla în duelul cu Viking, din preliminariile Conference League, sezonul 2022/2023, pierdut de formația roș-albastră pe teren propriu, scor 1-2.

Deși a pierdut meciul tur de acasă cu Kruashvili la centru, FCSB obținea calificarea după returul din Norvegia, câștigat cu 3-1, cu un gol din penalty în minutul 90+4.

În sezonul trecut, Giorgi Kruashvili a primit inclusiv două meciuri în faza principală din Liga Campionilor: Sturm Graz - Sporting 0-2 și VfB Stuttgart - Young Boys 5-1. De asemenea, arbitrul din Georgia a fost la centru în preliminariile pentru CM 2026.

VIDEO Rezumatul meciului tur FCSB - Drita 3-2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ULTIMELE STIRI
Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO
Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO
Schimbări la națională! Fotbalistul convocat &icirc;n premieră de Mircea Lucescu
Schimbări la națională! Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu
Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO
Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO
Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului
Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!