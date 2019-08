U CRAIOVA - AEK ATENA, LIVE 19:15 | Oltenii vor in grupele EUROPA LEAGUE! Fara spectatori pe Oblemenco! Echipele probabile

U Craiova-AEK Atena, live 19:15 pe www.sport.ro si pe aplicatia sport.ro

Dupa un meci nebun pe Oblemenco, in care meciul a fost oprit peste 30 de minute din cauza unei petarde care a explodat langa arbitru, Craiova s-a calificat dupa loviturile de departajare cu 3-1 si va da peste AEK Atena in urmatorul tur.

Echipele probabile:

U Craiova: Pigliacelli- Briceag, Kelic, Acka, Bancu-Cicaldau, Mateiu, Ivanov-Barbut, Roman-Vatajelu

AEK: Barkas-Hult, Chygrynskiy, Oikonoumou, Bakakis-Simoes, Krsticic, Bakasetas, Livaja, Mantalos-Georgios

UEFA a anuntat pe site-ul oficial sanctiunile primite de Universitatea Craiova dupa incidentele din prelungirile partidei cu Honved Budapesta din turul 2 preliminar al Europa League. Arbitrul Arnold Hunter a fost lovit de o petarda, insa nu acesta este singurul motiv pentru care Craiova a fost sanctionata.

Conform comunicatului oficial al UEFA, Craiova este vinovata pentru 5 puncte din regulament: aprinderea tortelor, aruncarea obiectelor in teren, organizare deficitara, comportament rasist si probleme cu fanii! Astfel, Craiova a primit 3 partide fara suporteri in cupele europene, cea de-a 3-a fiind cu suspendare. In caz de recidiva in urmatorii 2 ani, aceasta suspendare va deveni activa. De asemenea, amenda este de 60.000 de euro.

Totusi, jucatorii Craiovei nu vor fi singuri la duelul cu AEK Atena din turul 3 preliminar al Europa League. Joi seara, pe stadion le va fi permis accesul copiilor cu varste de pana la 14 ani! Cei de la Craiova au facut un apel pe retelele de socializare.

Toti cei care si-au achizitionat pachete de bilete cu AEK Atena si Sepsi OSK vor primii banii inapoi integral si, in plus, vor avea biletul gratuit la meciul cu Sepsi. Returnarea banilor se poate face oricand in urmatoarele 30 de zile la magazinele oficiale ale Stiintei, precum si la casele de bilete in cadrul programului zilnic. Cei care au achizitionat bilete doar la meciul cu AEK Atena vor primi, de asemenea, banii inapoi", este comunicatul oficial al celor de la U Craiova, postat pe retelele de socializare.

AEK Atena este bun club fondat în 1924, este de 12 ori campioană a Greciei, ultima dată în 2018, ea participând anul trecut în grupele UEFA Champions League, unde a jucat cu Bayern Munchen, Ajax Amsterdam şi Benfica.

Cei mai valorosi jucatori din lotul grecilor sunt Marko Livaja si Petros Mantalos, ambii cotati la 4 milioane de euro pe transfermarkt.com

În sezonul trecut, AEK a terminat campionatul pe locul 3, după PAOK şi Olympiakos. Antrenor este portughezul Miguel Cardoso, iar lotul este cotat la 43 de milioane de euro.

AEK Atena isi desfasoara meciurile de acasa pe un stadio de 71.000 de locuri, avand de partea lor unii dintre cei mai fanatici suporteri din Europa. Au castigat de-a lungul istoriei 12 campionate ale Greciei, 15 cupe ale Greciei, 3 supercupe ale Greciei si o cupa a Ligii Greciei.

Primul 11 folisit de Aek in ultimul meci: Barkas-Bakakis,Chyhrynskyl, Olkonomou, Hult-Krsticic, Slmoes, Bakasetas, Livaja, Mantalos-Ponce

Acest prim 11 valoreaza in medie 2,29 milioane de euro, iar media de varsta este de 27,4 ani.