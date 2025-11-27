Înfrângerea suferită de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie nu le-a picat deloc bine fanilor roș-albaștrilor prezenți la Belgrad. Favoriții lor au ajuns la al patrulea joc consecutiv, în toate competițiile, fără succes.

Discuție aprinsă între fotbaliștii de la FCSB și suporteri

La finalul partidei, Florin Tănase și Valentin Crețu au fost surprinși purtând o discuție aprinsă cu suporterii, printre care și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

Imaginile de la televizor i-au arătat prin preajmă și pe Octavian Popescu și Risto Radunovic, nefiind însă la fel de implicați precum cei doi, ci doar prezenți.

Florin Tănase, apel către propriii suporteri

La flash-interviuri, Tănase le-a dat dreptate fanilor să fie nemulțumiți. Mijlocașul campioanei le-a transmis însă că el și coechipierii săi au nevoie să le fie alături în continuare pentru a depăși perioada slabă.

„E clar că sunt dezamăgiți. Aveau dreptate. Când pierzi de atâtea ori la o echipă ca Steaua e inacceptabil. Sper să fie conștienți că avem nevoie de susținerea lor”, a declarat Florin Tănase, la Digi Sport.

Serie nefastă pentru FCSB

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

Pentru FCSB este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.

În clasamentul Europa League Steaua Roşie este a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu 3 puncte, pe locul 31.

Echipele din Steaua Roșie - FCSB