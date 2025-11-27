Înfrângerea suferită de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie nu le-a picat deloc bine fanilor roș-albaștrilor prezenți la Belgrad. Favoriții lor au ajuns la al patrulea joc consecutiv, în toate competițiile, fără succes.
Discuție aprinsă între fotbaliștii de la FCSB și suporteri
La finalul partidei, Florin Tănase și Valentin Crețu au fost surprinși purtând o discuție aprinsă cu suporterii, printre care și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.
Imaginile de la televizor i-au arătat prin preajmă și pe Octavian Popescu și Risto Radunovic, nefiind însă la fel de implicați precum cei doi, ci doar prezenți.
Florin Tănase, apel către propriii suporteri
La flash-interviuri, Tănase le-a dat dreptate fanilor să fie nemulțumiți. Mijlocașul campioanei le-a transmis însă că el și coechipierii săi au nevoie să le fie alături în continuare pentru a depăși perioada slabă.
„E clar că sunt dezamăgiți. Aveau dreptate. Când pierzi de atâtea ori la o echipă ca Steaua e inacceptabil. Sper să fie conștienți că avem nevoie de susținerea lor”, a declarat Florin Tănase, la Digi Sport.
Serie nefastă pentru FCSB
FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.
Pentru FCSB este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.
În clasamentul Europa League Steaua Roşie este a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu 3 puncte, pe locul 31.
Echipele din Steaua Roșie - FCSB
- Steaua Roșie: Matheus – Youngwoo Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel (Milson 81), Krunic, Elsnik – Bruno Duarte (Rodrigao 69), Ivanic – Arnautovic (Katai 85). Antrenor: Vladan Milojević
- FCSB: Zima – V. Creţu (Pantea 84), Graovac, Ngezana, Radunovic – Şut, Lixandru (Fl. Tănase 46) – Miculescu (Politic 84), Olaru (Octavian Popescu 74) , Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
- Cartonaşe galbene: Youngwoo Seol 27 / Olaru 61.
- Cartonaş roşu: Franklin Tebo Uchenna (Steaua Roşie Belgrad) min. 27.
- Arbitri: Jerome Brisard – Alexis Auger, Aurelien Drouet – Romain Lissorque.
- Arbitri VAR: Bastien Dechepy – Eric Wattellier (toţi din Franţa).