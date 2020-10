TOCMAI s-a dat golul anului in meciul lui Ianis! A marcat ca GICA HAGI cu un sut extraterestru de la centrul terenului! Faza care face inconjurul lumii

In minutul 93 al meciului dintre Standard Liege si Rangers, atacantul a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului in Europa!

Roofe a stabilit scorul final al partidei, 2-0, inscriind din propria jumatate de teren, dupa un sut puternic, care l-a luat prin surprindere pe goalkeeper-ul belgienilor, iesit din poarta.

Inainte de a suta, englezul in varsta de 27 de ani a trecut printre 3 jucatori ai lui Standard Liege, reusind faza serii in Europa/

Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. ????⚪????⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM