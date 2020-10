GOL FABULOS Mitrita la primul meci in Arabia Saudita! Un jucator dintr-o suta reuseau asa ceva! Cum a marcat

Alexandru Mitrita (25 ani) a fost imprumutat de New York City FC la Al Ahli!

Adus sub forma de imprumut in urma cu doua saptamani, Mitrita a reusit sa inscrie chiar la debutul sau pentru Ahli, in meciul cu Al-Wahda, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf in trecut.

Extrema a inscris singurul gol al partidei, in minutul 73, dupa ce a inceput meciul pe banca si a adus victoria care o duce pe Ahli pe primul loc in prima liga a Arabiei Saudite.

ماتريتا يصنع الفرح في اول كورة وحظور له#الاهلي_الوحده pic.twitter.com/JZF604auiA — سمير السويهري (@e8lllx) October 22, 2020