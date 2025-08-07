Jurnaliștii de la The Press and Journal, cel mai vândut ziar regional din Marea Britanie, au făcut o analiză a partidei și au remarcat forța de revenire a campioanei României pe Arena Națională.



Scoțienii au reacționat după remontada FCSB - Drita 3-2: "Spectaculos!"



„A fost un thriller la București. Outsiderii Drita au condus cu 2-0 în debutul reprizei secunde, dar FCSB a revenit spectaculos. Bîrligea a reușit o dublă, iar Graovac a egalat înainte ca același Bîrligea să marcheze din penalty în minutul 94”, au notat scoțienii.



Aceștia au remarcat și forma modestă a FCSB-ului dinaintea partidei, dar au subliniat că „românii sunt acum în pole-position pentru calificare”. Învingătoarea dublei manșe va întâlni Aberdeen în play-off-ul Europa League.

Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League sau Conference League

După 3-2 pe Arena Națională, FCSB va juca returul cu Drita la Priștina, joi, 14 august, de la ora 21:00, în exclusivitate pe VOYO. În cazul unei calificări, campioana României va evolua în play-off-ul Europa League, unde va da peste scoțienii de la Aberdeen.



În cazul în care este eliminată de Drita, FCSB va coborî în play-off-ul din Conference League, iar adversară va fi câștigătoarea din dubla Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



În turul disputat joi în Luxemburg, Levadia Tallinn s-a impus cu 3-2 și este favorită la calificare după golurile lui Musaba (14', 52') și Ainsalu (20'). Pentru gazde a înscris o dublă Samir Hadji.

Returul dintre Levadia și Differdange se joacă la Tallinn, joi, 14 august, de la ora 19:30.

