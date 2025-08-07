Adrian Șut a declarat la finalul jocului cu Drita că a fost o partidă extrem de dificilă, însă faptul că FCSB a reușit să întoarcă rezultatul dovedește că echipa este la fel de puternică precum sezonul trecut și poate spera la rezultate importante.

Adrian Șut: ”Toată lumea stă și dă în noi la televizor!”

Cu toate acestea, Șut consideră că anumite lucruri nu au funcționat nici în meciul cu Drita, însă speră ca acestea să se repare până la meciul retur.

Căpitanul roș-albaștrilor în absența lui Darius Olaru, Șut a avut un mesaj și pentru criticii roș-albaștrilor, care s-au grăbit să o facă praf pe campioana României după startul slab de sezon.

”A fost o partidă dificilă, nu am început meciul așa cum ne-am dorit, am luat gol repede, a doua repriză la fel, dar suntem fericiți că am marrcat de trei ori și am reușit să întoarcem rezultatul.

E prea devreme să vorbim despre acest lucru, nu putem să spunem că ne-am revenit, au fost lucruri care nu au fost cum trebuiau, dar suntem fericiți că am întors rezultatul. Cred că am dominat ambele reprize și meritam această victorie.

Ne-am obișnuit, trebuie să fim pregăttiți pentru orice, nu ne așteaptă nimeni și trebuie să câștigăm. Este normal, în fotbal sunt și perioade de dificile. În momentele grele se văd caracterele puternice, se vede că suntem un grup și nu doar când eram bine. Am văzut multe lucruri pe la televizor, că nu mai suntem același grup. Nu, suntem același grup, sunt nereușite în fotbal și se întâmplă acest lucru.

Toată lumea stă și dă în noi la televizor că nu mai suntem uniți, că e debandadă, nu e asta problema, pur și simplu se întâmplă să nu mai reușești să câștigi. Noi suntem uniți în continuare, am dovedit acest lucru, e foarte greu să revii de la 2-0.

Retturul va fi dificil, trebuie să muncim mai mult și să ne pregătim foarte bine. Până atunci avem meciul din campionat. L-am felicitat pe Gaovac. Nu e ușor să tet intetgrezi înttr-un gup nou, dar am încercat să facem tot ce a depinns de noi pentru a-l ajuta.

E important pentru psihicul lui Bîrligea că a marcat de două ori, ca atacant ai nevoie de goluri. Când marchezi, îți vor veni ocaziile și vei fi mai relaxat în fața porții. Orice jucător lipsește, se simte. E presiune pentru orice jucător când ai dublură și trebuie să dovedești că meriți să joci”, a spus Adrian Șut la finalul jocului.

