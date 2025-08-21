Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 32, dar, din minutul 39, roș-albaștrii au fost nevoiți să se descurce în zece jucători după ce Juri Cisotti a fost eliminat pentru un fault dur.

Scoțienii au reacționat după eliminarea lui Juri Cisotti

BBC a reacționat după eliminarea lui Juri Cisotti. Publicația britanică a scris că faultul italianului ar fi trebuit sancționat cu un cartonaș galben, însă a subliniat că roș-albaștrii ar fi trebuit să știe că centralul Serdar Gozubuyuk obișnuiește să împartă cu ușurință cartonașe galbene.

”Ei bine, asta schimbă lucrurile... Cisotti îl faultează dur pe Nicolas Milanovic, clar cu intenția de a opri un contraatac.

Este un galben clar, dar arbitrul consideră că a fost suficient de multă forță pentru un cartonaș roșu.

Am spus deja că acest arbitru nu tolerează prea multe. Iar VAR-ul este de acord cu decizia”, a scris BBC.

Jurnalistul scoțian Tony Docherty s-a declarat mirat de cartonașul roșu primit de Cisotti, însă, ulterior, a catalogat faultul italianului drept ”o intrare murdară”.

”Sunt uimit de acel cartonaș roșu. Reacția mea inițială a fost că merită un galben, dar este un fault urât. E o intrare murdară.

Aberdeen trebuie să profite acum de avantajul numeric, e ca o gură de oxigen. Meciul începea să le scape printre degete, dar acum s-a întors în favoarea lor”, a spus jurnalistul scoțian Tony Docherty.

VIDEO Eliminarea lui Juri Cisotti din Aberdeen - FCSB

