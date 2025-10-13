Mihai Popescu a fost schimbat în minutul 72 al meciului cu Austria: s-a prăbușit pe gazon după un duel cu un adversar, a acuzat dureri puternice la genunchi și imediat a făcut semn că nu poate continua. În locul său a intrat Virgil Ghiță, cel care a marcat unicul gol al partidei, în prelungiri.

FCSB l-ar putea înlocui de urgență pe Mihai Popescu



Mihai Stoica a anunțat că Popescu este suspect de ruptură de ligament încrucișat anterior, ceea ce ar însemna că fundașul în vârstă de 32 de ani va lipsi câteva luni bune de pe gazon.



În cazul în care diagnosticul se confirmă, FCSB va avea posibilitatea să facă o modificare de urgență pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League. Forul european a introdus din acest sezon un amendament prin care echipele din faza principală a competiției pot înlocui un jucător care devine indisponibil pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.



În locul lui Mihai Popescu ar putea fi trecut pe lista UEFA Vlad Chiricheș (35 de ani). Dacă FCSB va opera modificarea, veteranul ar putea avea drept de joc în Europa League încă de la meciul cu Bologna (23 octombrie).



FCSB are mari probleme în centrul defensivei, iar Siyabonga Ngezana a rămas singurul fundaș central senior disponibil. Pe lângă Mihai Popescu, Daniel Graovac este și el accidentat, iar Joyskim Dawa nu s-a refăcut încă.

