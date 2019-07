SABAIL - CRAIOVA | Oltenii, drum lung pana in cupele europene! "Stiu ca nu putem castiga UEFA" Se vor duela cu un fost jucator de la Real si Chelsea

La fel ca CFR, Craiova a luat drumul Asiei ca sa ajunga in grupele europene!

Sunt 3.000 de kilometri pana in Azerbaidjan, unde Bancu si Ionita se vor duela cu Essien.

Oltenii n-au mai castigat in Europa de 26 de ani si spera sa rupa blestemul in Azerbaidjan. Calificarea in grupe e primul obiectiv al Craiovei.

"Eu zic ca noi suntem favoriti, dar favoritismul asta mie nu-mi place. Eu zic ca avem sanse reale de a intra in grupe, dar pe mine ma intereseaza campionatul. Cupele europene... stiu ca nu putem castiga UEFA, asa ca stau linistit", a spus Gica Craioveanu, care e de parere ca FCSB are un meci mai usor decat Universitatea.

Fost jucator la Chelsea si Real, Essien e la azeri.

"Ma bucur, sper sa joace, sa castig toate duelurile cu el, sa vad si eu unde sunt", spune Alex Mateiu.

Lui Papura gazonul ii aminteste de masa de snooker. Se joaca pe sintetic.

"Vom vedea astazi, ne vom antrena pe suprafata pe care vom juca", a spus Papura.