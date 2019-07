Alex Ionita, prezentat oficial la Universitatea Craiova: "Ar fi un vis sa iau titlul aici" Ce clauza are in contract

Alex Ionita a fost imprumutat oficial pentru un sezon la Craiova.

"Ar fi un vis care ar putea deveni realitate sa iau titlu cu Universitatea, stiu ca din 1991 n-au mai luat titlul. Dar e devreme, vom vedea care sunt obiectivele. Sincer, mi-am dorit sa vin la Craiova de acum doi ani, datorita fanilor, datorita a tot ce inseamna Universitatea. Imi plac suporterii, imi doresc sa fac parte din aceasta echipa. Rapid e echipa mea de suflet, dar sper ca si Craiova sa fie la fel. Daca voi reusi sa fac o treaba buna si sa fiu apreciat, imi voi face un tatuaj cu un leu. Imi doresc sa marchez, insa cel mai important ar fi sa ajut echipa. Daca ma incadrez in strategia domnului Papura, da, sper sa prind echipa in primul meci din Europa League", a afirmat Ionita, conform site-ului oficial al clubului Universitatea Craiova.

Clubul oltean a anuntat ca are si optiune de transfer definitiv a lui Ionita in vara anului 2020.

"Bun venit in familia Stiintei, Alex si cat mai multe performante in tricoul alb-albastru. Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca l-a adus pe Alex Ionita, triplu campion al Romaniei, sub forma de imprumut pentru un an, cu optiune de transfer definitiv. Alex Ionita a ajuns ieri la Craiova si a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Policlinica Sportiva. El va alatura lotului alb-albastru sambata, 6 iulie 2019, cand va avea loc si antrenamentul echipei. Alex a ales sa joace cu numarul 31", se mentioneaza pe site-ul www.ucv1948.ro

Nascut la 14 decembrie 1994, Alexandru Ionita a castigat de-a lungul carierei sale 3 tiluri ale Romaniei, o Cupa si o Supercupa. El a jucat in trecut la Rapid Bucuresti, Astra Giurgiu si CFR Cluj.